Sorteggio calendari Serie C 2019-2020: inizio in trasferta per il Bari

Il Salone d'Onore del CONI a Roma ha ospitato il sorteggio dei calendari di Serie C 2019-2020. Presenti il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della Lega Pro Franco Ghirelli.

Il Bari, inserito nel Girone C e indicato dalla maggior parte degli addetti ai lavori come una delle favorite inizierà il suo cammino in trasferta a Lentini, in casa della Sicula Leonzio. L'esordio al San Nicola dei galletti, invece, avverrà alla seconda giornata contro la Viterbese. Primo derby pugliese con la Virtus Francavilla alla 5a, Monopoli alla 6a. Gare molto sentite alla 10a con l'Avellino e alla 12a col Catania, mentre alla 14a ci sarà l'altro derby col Bisceglie.

Serie C - Girone C 2019-2020: il calendario completo del Bari

1^ Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

AVELLINO – CATANIA

CATANZARO – TERAMO

CAVESE – PICERNO

MONOPOLI – VIBONESE

POTENZA – CASERTANA

RENDE – BISCEGLIE

RIETI – TERNANA

SICULA LEONZIO – BARI

VIRTUS FRANCAVILLA – REGGINA

VITERBESE CASTRENSE – PAGANESE

2^ Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

BARI – VITERBESE CASTRENSE

BISCEGLIE – CATANZARO

CASERTANA – RENDE

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA

PAGANESE – MONOPOLI

PICERNO – RIETI

REGGINA – CAVESE

TERAMO – SICULA LEONZIO

TERNANA – POTENZA

VIBONESE – AVELLINO

3^ Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

AVELLINO – TERAMO

CAVESE – VIBONESE

MONOPOLI – CATANZARO

POTENZA – CATANIA

REGGINA – BISCEGLIE

RENDE – TERNANA

RIETI – BARI

SICULA LEONZIO – PAGANESE

VIRTUS FRANCAVILLA – CASERTANA

VITERBESE CASTRENSE – PICERNO

4^ Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

BARI – REGGINA

BISCEGLIE – POTENZA

CASERTANA – RIETI

CATANIA – VITERBESE CASTRENSE

CATANZARO – SICULA LEONZIO

PAGANESE – VIRTUS FRANCAVILLA

PICERNO – AVELLINO

TERAMO – CAVESE

TERNANA – MONOPOLI

VIBONESE – RENDE

5^ Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

AVELLINO – BISCEGLIE

CAVESE – PAGANESE

MONOPOLI – CATANIA

PICERNO – CASERTANA

REGGINA – VIBONESE

RENDE – TERAMO

RIETI – POTENZA

SICULA LEONZIO – TERNANA

VIRTUS FRANCAVILLA – BARI

VITERBESE CASTRENSE – CATANZARO

6^ Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

AVELLINO – VIRTUS FRANCAVILLA

BARI – MONOPOLI

BISCEGLIE – CASERTANA

CATANIA – CAVESE

CATANZARO – RIETI

PAGANESE – RENDE

POTENZA – SICULA LEONZIO

TERAMO – VITERBESE CASTRENSE

TERNANA – REGGINA

VIBONESE – PICERNO

7^ Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

CASERTANA – CATANZARO

CAVESE – AVELLINO

MONOPOLI – TERAMO

PICERNO – BARI

REGGINA – CATANIA

RENDE – POTENZA

RIETI – PAGANESE

SICULA LEONZIO – BISCEGLIE

VIRTUS FRANCAVILLA – TERNANA

VITERBESE CASTRENSE – VIBONESE

8^ Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

AVELLINO – RENDE

BARI – CAVESE

BISCEGLIE – PICERNO

CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA

PAGANESE – REGGINA

POTENZA – VITERBESE CASTRENSE

SICULA LEONZIO – MONOPOLI

TERAMO – RIETI

TERNANA – CATANIA

VIBONESE – CASERTANA

9^ Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

BARI – TERNANA

CASERTANA – SICULA LEONZIO

CATANIA – PICERNO

PAGANESE – AVELLINO

POTENZA – TERAMO

REGGINA – CATANZARO

RENDE – CAVESE

RIETI – MONOPOLI

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE

VITERBESE CASTRENSE – BISCEGLIE

10^Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

AVELLINO – BARI

BISCEGLIE – TERNANA

CATANZARO – POTENZA

CAVESE – CASERTANA

MONOPOLI – REGGINA

PICERNO – VIRTUS FRANCAVILLA

SICULA LEONZIO – RIETI

TERAMO – PAGANESE

VIBONESE – CATANIA

VITERBESE CASTRENSE – RENDE

11^ Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

BARI – CATANZARO

CASERTANA – MONOPOLI

CATANIA – BISCEGLIE

PAGANESE – VIBONESE

POTENZA – CAVESE

REGGINA – PICERNO

RENDE – SICULA LEONZIO

RIETI – VITERBESE CASTRENSE

TERNANA – AVELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA – TERAMO

12^ Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

AVELLINO – REGGINA

BISCEGLIE – VIRTUS FRANCAVILLA

CATANIA – BARI

CATANZARO – RENDE

CAVESE – RIETI

MONOPOLI – POTENZA

PICERNO – PAGANESE

TERAMO – CASERTANA

VIBONESE – TERNANA

VITERBESE CASTRENSE – SICULA LEONZIO

13^ Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

BARI – VIBONESE

CASERTANA – VITERBESE CASTRENSE

CATANZARO – AVELLINO

PAGANESE – CATANIA

POTENZA – REGGINA

RENDE – MONOPOLI

RIETI – VIRTUS FRANCAVILLA

SICULA LEONZIO – CAVESE

TERAMO – BISCEGLIE

TERNANA – PICERNO

14^ Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

AVELLINO – POTENZA

BISCEGLIE – BARI

CATANIA – SICULA LEONZIO

CAVESE – CATANZARO

MONOPOLI – VITERBESE CASTRENSE

PICERNO – TERAMO

REGGINA – CASERTANA

TERNANA – PAGANESE

VIBONESE – RIETI

VIRTUS FRANCAVILLA – RENDE

15^ Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

CASERTANA – AVELLINO

CATANZARO – CATANIA

MONOPOLI – BISCEGLIE

PAGANESE – BARI

POTENZA – VIBONESE

RENDE – PICERNO

RIETI – REGGINA

SICULA LEONZIO – VIRTUS FRANCAVILLA

TERAMO – TERNANA

VITERBESE CASTRENSE – CAVESE

16^ Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

AVELLINO – RIETI

BARI – TERAMO

BISCEGLIE – PAGANESE

CATANIA – CASERTANA

CAVESE – MONOPOLI

PICERNO – SICULA LEONZIO

REGGINA – RENDE

TERNANA – VITERBESE CASTRENSE

VIBONESE – CATANZARO

VIRTUS FRANCAVILLA – POTENZA

17^ Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

CASERTANA – PAGANESE

CATANZARO – TERNANA

CAVESE – BISCEGLIE

MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA – PICERNO

RENDE – BARI

RIETI – CATANIA

SICULA LEONZIO – VIBONESE

TERAMO – REGGINA

VITERBESE CASTRENSE – AVELLINO

18^ Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

AVELLINO – SICULA LEONZIO

BARI – POTENZA

CATANIA – RENDE

PAGANESE – CATANZARO

PICERNO – MONOPOLI

REGGINA – VITERBESE CASTRENSE

RIETI – BISCEGLIE

TERNANA – CASERTANA

VIBONESE – TERAMO

VIRTUS FRANCAVILLA – CAVESE

19^ Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

BISCEGLIE – VIBONESE

CASERTANA – BARI

CATANZARO – PICERNO

CAVESE – TERNANA

MONOPOLI – AVELLINO

POTENZA – PAGANESE

RENDE – RIETI

SICULA LEONZIO – REGGINA

TERAMO – CATANIA

VITERBESE CASTRENSE – VIRTUS FRANCAVILLA

