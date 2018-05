Canottaggio, a Piediluco nuove medaglie per gli atleti del Cus: oro per Domenico Montrone nella 4

Tris di medaglie per i canottieri tesserati del Cus durante il secondo meeting nazionale in programma sul lago di Piediluco, specchio d'acqua a ridosso del borgo in provincia di Terni. A dare notizia del piazzamento degli studenti-atleti è il Centro universitario sportivo. Miglior piazzamento per l'olimpico Domenico Montrone, che ha superato per primo le boe del traguardo a bordo dell'imbarcazione, vincendo l'oro nella categoria 4-.

Il campionato ha però riservato altre sorprese interessanti per i tesserati del Cus. Tra gli uomini vanno segnalati i piazzamenti di Catello Amarante, studente Scienze delle Attività Motorie e Sportive, che ottiene un terzo posto in doppio e un secondo posto in 4 di coppia. Podio anche per la collega Clara Guerra, che si piazza al terzo posto nel singolo.