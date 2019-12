Casertana-Bari, le probabili formazioni: Costa terzino sinistro, Perrotta torna al centro

Test impegnativo per il Bari che oggi pomeriggio alle 17:45 farà visita alla Casertana per la 19ª giornata di Serie C, l'ultima del girone di andata. I galletti, reduci da tredici risultati utili di fila (l'ultimo dei quali la vittoria sul Potenza) dovranno vedersela contro una squadra che ha perso soltanto una volta in casa e che lotta per qualificarsi ai playoff.

Per Vivarini e i suoi, che ancora aspirano a recuperare terreno sulla Reggina, prima a +10, vincere è una condizione necessaria, anche in virtù del pareggio di ieri della Ternana sul campo della Cavese, che in caso di vittoria consentirebbe ai pugliesi di sorpassare gli umbri.

Come arriva la Casertana

Quattro assenti per Ginestra che dovrà rinunciare al bomber Castaldo e all'ex Floro Flores, oltre a Lezzi e Lame, ma che in compenso recupera Santoro e Adamo, assenti con la Ternana. Il tecnico dei falchetti dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2: davanti a Crispino, il terzetto difensivo con Rainone, Silva e Caldore; in mediana Longo e Zito esterni, al centro D'Angelo, Santoro e Laaribi. In attacco scelte obbligate con la giovane coppia d'attacco formata da Starita e Origlia.

Come arriva il Bari

Vivarini si presenta al Pinto con due assenze importanti: mancheranno il capitano Di Cesare, squalificato, e Scavone, alle prese con una distorsione alla caviglia. Per sostituire il centrale romano, Perrotta verrà riportato al centro della difesa in coppia con Sabbione, con Costa che si abbasserà a fare il terzino sinistro e Berra a destra. Conferme da centrocampo in su: in mediana Hamlili, Bianco e Schiavone, davanti Terrani alle spalle dei due attaccanti Simeri e Antenucci. Da non escludere neanche l'ipotesi 3-5-2.

Le probabili formazioni di Casertana-Bari

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Rainone, Silva, Caldore; Longo, D'Angelo, Santoro, Laaribi, Zito; Origlia, Starita. All.: Ginestra.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrota, Costa; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Garzelli - Nuzzi