Catania-Bari, le pagelle dei galletti: Awua il migliore a centrocampo, Folorunsho spreca il match-point

Pareggio senza goal tra Catania e Bari nel big match della 12ª giornata di Serie A. Risultato che scontenta entrambe le formazioni desiderose di ottenere una vittoria pesante contro una diretta concorrente per la promozione.

Recrimina la squadra di Lucarelli, sia per le maggiori occasioni create, sia per un rigore non concesso. Ai punti probabilmente la formazione siciliana avrebbe meritato qualcosa in più ma se dovuta scontrare contro la solidità difensiva dei biancorossi. Per Vivarini si tratta del settimo risultato utile consecutivo, un ruolino di marcia che consente ai suoi di guardare con fiducia ai prossimi impegni a partire da quello con la Vibonese in casa, domenica 3 novembre alle 15:00.

I migliori Today

Awua 6,5: Conferma di essere in momento di grande forma e fiducia. Di gran lunga il migliore del centrocampo biancorosso. Prezioso per i tanti palloni recuperati e lucido quando si tratta di liberarsi della sfera. Rischia il rigore per un tocco in area con il braccio nel primo tempo ma la svista dell'arbitro lo grazia.

Frattali 6,5: Dopo la serata relativamente tranquilla vissuta col Catanzaro, vive una giornata con diverse apprensioni Decisivo ai fini del risultato con almeno due parate che salvano il Bari.

Di Cesare 6,5: Partita da vero leader difensivo del centrale biancorosso che tiene sempre alta l'attenzione dei compagni e rintuzza la maggior parte delle offensive catanesi.

I peggiori Today

Folorunsho 5,5: Gettato nella mischia a freddo si trova a fare i conti con una partita molto intensa sin dalle prime battute. Prova più volte la soluzione da fuori ma non è preciso. Spreca la miglior palla goal del Bari calciando male col sinistro da buona posizione.

Schiavone 5,5: Complici le non perfette condizioni di Bianco, Vivarini lo schiera titolare. L'impressione è che stia pagando ancora una forma fisica non brillante. Con le sue doti è lecito aspettarsi qualcosa di più.

Simeri 5,5: Resta in campo per quasi tutto il match ma pur dannandosi non riesce a rendersi mai realmente pericoloso.

Pagelle e tabellino di Catania-Bari 0-0

CATANIA (3-5-2): Furlan 6,5; Mbende 6, Silvestri 6, Biagianti 6,5; Calapai 5,5, Dall’Oglio (71’ Rizzo 5,5), Lodi 6 (71’ Barisic 5,5), Welbeck 6, Pinto 5,5 (82' Marchese sv); Di Piazza 5,5, Mazzarani 5. A disp.: Martinez, Biondi, Noce, Saporetti, Bucolo, Catania, Curiale, Distefano, Rossetti. All.: Lucarelli 6,5.

BARI (3-5-2): Frattali 6,5; Sabbione 6, Di Cesare 6,5, Perrotta 6; Berra 6, Awua 6,5 (89’ Terrani sv), Schiavone 5,5, Scavone sv (15’ Folorunsho 5,5), Costa 6 (72’ Floriano sv); Simeri 5,5 (89’ Neglia sv), Antenucci 6 (72’ Ferrari sv). A disp.: Marfella, Liso, Esposito, Corsinelli, Kupisz, Cascione. All.: Vivarini 6.

Arbitro: Marchetti di Ostia

Assistenti: Cataldo/Ceccon

Note – ammoniti: Berra, Folorunsho, Costa (B), Silvestri (C), Schiavone (B)