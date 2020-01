"Buon compleanno mister Vivarini", e la tifosa regala una torta al tecnico biancorosso

Un modo per manifestare l'affetto dei tifosi biancorossi per il mister e per augurargli buon compleanno. Così, ad aprire il primo allenamento del 2020 per i galletti, è stata una piccola sorpresa: una torta realizzata da una tifosa regalata all'allenatore Vincenzo Vivarini, che oggi compie 54 anni.

Un momento che, immortalato, è stato raccontato sulla pagina ufficiale della SSC Bari: "Il cuore grande dei nostri tifosi per Vincenzo Vivarini racchiuso in una foto. Buon compleanno mister!", il messagggio che accompagna la foto su Fb.