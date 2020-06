Serie C, dal Consiglio federale ok a playoff e playout. Scala: "Per il Bari come un mondiale"

Si è da poco concluso il Consiglio Federale che ha approvato le proposte del presidente Gravina (18 a favore, 3 contrari) in caso di nuovo stop al campionato: se la stagione non potrà terminare regolarmente ci si avvarrà di playoff e playout in Serie A e Serie B. In caso di totale impossibilità di tornare in campo, gli esiti della stagione saranno affidati all’algoritmo.

Per ciò che concerne la Serie C, il Consiglio ha deciso di riprendere il campionato disputando unicamente playoff e playout in gara secca. Promosse in B, dunque, Monza, Vicenza e Reggina, le prime classificate dei tre gironi, mentre retrocedono in Serie D le ultime dei tre gironi Gozzano, Rimini e Rieti.

Il Bari, che questa mattina ha ripreso ad allenarsi al San Nicola, potrà dunque sperare nei playoff per provare ad essere la quarta promossa dalla Lega Pro al campionato cadetto. Per determinare la griglia delle partite ai playoff, probabilmente verrà utilizzata una media punti che tenga in considerazione diversi parametri. Soddisfatto il ds dei biancorossi Matteo Scala che al termine del Consiglio ha dichiarato: “Aspettiamo ufficialità sulle decisioni prese dal Consiglio Federale. Sembra chiaro che, alle condizioni attuali, sarà il campo a decidere, come era nei nostri auspici e come abbiamo sempre dichiarato: giocarci sul campo le nostre possibilità di promozione. Le Gare secche impongono approcci differenti, ma è un aspetto secondario, ci prepareremo al meglio. Sarà come un mondiale; le incognite e le difficoltà saranno tante, ne siamo consapevoli, ma non cerchiamo alibi. Vogliamo prepararci al meglio, non ci siamo mai fermati con gli allenamenti, anche con tutte le limitazioni e i protocolli che abbiamo dovuto rispettare. Penso che alla fine ai nastri di partenza ci saranno tutti, ma vediamo di capire come e quando. Era importante tornare in campo per continuare ad inseguire il nostro sogno”.