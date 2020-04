Coronavirus: raccolta fondi dei Seguaci della Nord organizzano per aiutare chi è in difficoltà

L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio l'economia italiana. Imprese e lavoratori sono fermi ormai da settimane in attesa che dal Governo arrivi il via libera per tornare alle proprie attività ma c'è già chi è in grave difficoltà.

Nei giorni scorsi è stato firmato un nuovo dpcm che stanzia 400 milioni di euro di aiuti alimentari per i comuni italiani, tuttavia, i fondi stanziati potrebbero non essere sufficienti, per questo è importante che agli aiuti si affianchino anche iniziative private come quella ideata dai Seguaci della Nord, storico gruppo del tifo organizzato del Bari. Attraverso la propria pagina facebook i tifosi hanno reso noti gli estremi per contribuire alla loro raccolta fondi:

"Al fine di poter velocizzare e incrementare il volume di aiuti destinati alle famiglie bisognose di Bari, abbiamo deciso - con tutti i gruppi della Nord - di scendere in campo e di dare il nostro contributo alla protezione civile e al Comune di Bari. Abbiamo messo a disposizione un IBAN (intestato ai Seguaci ma espressione - ribadiamo - di tutta la #CurvaNordBari) , su cui sarà possibile effettuare una donazione fino a Domenica 5 aprile. Dopodiché, vi renderemo pubblica la cifra raccolta e la utilizzeremo interamente per l’acquisto di beni di prima necessità che, su indicazione del Sindaco, distribuiremo a coloro i quali in questo momento sono in difficoltà. Solo restando uniti, non saremo mai sconfitti. Avanti Bari, dimostra - ancora una volta - il tuo calore! Beneficiario: Seguaci della Nord (Curva Nord Bari)

IBAN: IT 56 W 05262 04001 CC0861291836

Al fine di poter velocizzare e incrementare il volume di aiuti destinati alle famiglie bisognose di Bari, abbiamo deciso... Pubblicato da MAI PER MODA - Seguaci della Nord su Martedì 31 marzo 2020