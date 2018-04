Grosso: "La Salernitana ha qualità ma noi vogliamo continuare a fare punti"

Fabio Grosso è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per introdurre il match della 34ª giornata tra Bari e Salernitana: "Vogliamo partire col botto - ha esordito il tecnico biancorosso -. In ogni partita vogliamo il massimo. Rispettiamo sempre l'avversario, continueremo a farlo. Loro hanno qualità ma deve interessarci poco. Dobbiamo pretendere il massimo.. Vengono da diversi risultati positivi, sono solidi hanno qualità davanti ed esperienza oltre a giovani interessanti. La metterci in difficoltà come hanno fatto con altre squadre ultimamente. La nostra sensazione però è quella di voler riprendere da dove abbiamo lasciato

Importante continuare a fare punti

Con sempre meno gare al termine, si iniziano a fare calcoli e tabelle per capire dove fin dove si può arrivare, Grosso però predica calma: "Mi piace ragionare di partita in partita. Ne mancano sempre meno, tra poco vedremo che situazione si è creata e quali obiettivi cercare di raggiungere. E' importante continuare ad accumulare punti. Abbiamo lavorato per trovare le soluzioni alle nostre difficoltà". Riguardo alla situazione infortunati il tecnico dei galletti ha comunicato il rientro in gruppo di Brienza e Anderson: "Franco non ha i 90' nelle gambe, può giocare uno spezzone, mentre Djavan è pronto a partire dall'inizio".

La squadra ha ancora margini di crescita

Sulla crescita del suo gruppo Grosso ci ha tenuto a precisare: "In squadra ho tanti interpreti bravi, per trovare subito la quadra o ne ne tagli fuori la metà oppure provi ad amalgamare, migliorare, crescere l'organico a disposizione. Per fare queste cose si passa inevitabilmente per passaggi a vuoto, a cui alterniamo grandi prestazioni. So dall'inizio che il tempo non è illimitato ma ho voluto provare ad assemblare la squadra utilizzando tutti. La qualità di tutti è necessaria per ottenere risultati positivi". E con un pizzico d'orgoglio rivendica quanto fatto fino ad ora: "Nonostante qualche stop, abbiamo fatto tanti punti. Si sottolinea spesso che abbiamo perso un'occasione con la Pro Vercelli ma abbiamo anche vinto con squadre importanti. Abbiamo 53 punti, non sono pochi. Le squadre contro cui giochiamo hanno entusiasmo. Sono convinto che la mia squadra sia in grado di continuare a crescere e diventare più matura. Ogni partita nasconde delle insidie, stiamo andando in avanti, cresciamo, abbiamo margini di miglioramento ci vuole continuità. Solo così accumuleremo punti importanti per la classifica finale".