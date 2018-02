Giancaspro rompe il silenzio: “Tifosi stateci vicino. Fiducia a Sogliano e Grosso“

"Il prossimo anno potrebbe essere un anno di svolta per il futuro del nostro club. Siateci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà che certamente vi saranno, ed aiutateci a crescere". Inizia così il lungo messaggio con cui Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Bari, si è rivolto ai tifosi biancorossi per commentare il momento negativo della squadra, attesa sabato dalla delicatissima sfida interna con il Frosinone.

"Questo era quello che Vi scrivevo appena 39 giorni fa, come auspicio per l’inizio del nuovo anno - continua l'imprenditore molfettese che poi fa subito riferimento alla vicenda giudiziaria che lo ha recentemente visto inserito tra gli indagati per il fallimento del Gruppo Ciccolella nel 2015 -. Da allora, con una impressionante e non casuale concomitanza rispetto al formale avvio dell’iniziativa imprenditoriale più importante dei prossimi anni per l’intera città, avete assistito ad una incredibile strumentalizzazione di alcune vicende i cui reali contorni, come verrà chiarito nelle sedi competenti, sono ben diversi da quelli artatamente propalati dai soliti centri di potere di una parte dell’opinione pubblica".

Calo dovuto a fattori extra-campo ma niente alibi

"Sono certo che la realtà dei fatti sarà presto ristabilita - continua Giancaspro, che sottolinea come il caos attorno al club si sia ripercosso sulle prestazioni dei suoi giocatori -. Ho la convinzione che l’inevitabile disorientamento discendente dalla indebita diffusione di ipotesi, congetture, illazioni ed opinioni, abbia avuto una incidenza sulla recente flessione del rendimento della squadra sul campo. Non intendo, però, accampare alibi di sorta, per quanto ritenga complessivamente soddisfacente l’operato dello staff tecnico. Anche io, come Voi, sono rimasto deluso dalle ultime due prestazioni sportive. Anche io, come Voi, esigo la massima concentrazione in ogni minuto di ogni partita".

Fiducia a lungo termine in Sogliano e Grosso

Giancaspro ribadisce poi la sua fiducia nelle figure del direttore sportivo e del tecnico: "Prima e più di me, Vi assicuro che lo esigono sia il Direttore Sportivo e sia l’Allenatore, unitamente ai rispettivi staff. Con tutti loro ho instaurato rapporti a lungo termine ed intendo coltivarli fino in fondo. Sono convinto, oggi più di ieri, delle loro qualità personali e professionali, della loro estrema serietà, della loro profonda dedizione al lavoro. Sono loro che guideranno i calciatori a riprendere la strada delle prestazioni che hanno caratterizzato lintero girone dandata. Insieme a loro ho guardato negli occhi tutti i ragazzi che lavorano con noi, dai magazzinieri fino al capitano. Non esiste una sola persona che non sia desiderosa di dimostrare a tutti Voi l’impegno che meritate".

No alle strumentalizzazioni

L'ex socio di minoranza del Bari invita l'ambiente biancorosso a non farsi destabilizzare da fattori esterni: "Accetto ogni critica, anche quella più sferzante, a due condizioni: deve provenire direttamente da Voi e va rivolta soltanto al sottoscritto. Non consentite a nessuno di farVi condizionare. Ero e sarò sempre pronto ad ascoltare chiunque di Voi. Ma sono certo che ciascuno di Voi è perfettamente consapevole della necessità del rispetto dei ruoli, per cui ogni scelta tecnica spetta alla società e rientra nelle mie responsabilità. Le mie scelte sono queste e non ho alcun motivo per modificarle; Sean Sogliano e Fabio Grosso Vi renderanno orgogliosi di essere tifosi del Bari.

Appello ai tifosi: "State vicini alla squadra"

La lettera si conclude con un accorato appello ai tifosi che in questi giorni avevano invocato a gran voce una presa di posizione da parte del patron biancorosso: "Adesso è uno di quei momenti di difficoltà cui facevo riferimento il 31 dicembre 2017. Sono consapevole che questi momenti li avete vissuti numerose volte negli ultimi anni. Ma non serve piangersi addosso, dobbiamo reagire insieme. Non servono processi sommari, non servono rivolte di piazza, ma il coraggio di credere in ciò che stiamo realizzando giorno dopo giorno. Lasciate perdere i mistificatori di professione e siate vicini a questa squadra, al suo allenatore e a chi ogni giorno lavora per migliorare e far crescere i colori biancorossi. Ora dovete scendere in campo anche Voi. Io sarò al Vostro fianco.