Nuovo rinforzo per il Bari: è ufficiale l'arrivo di Karim Laribi

Un nuovo rinforzo per il Bari di Vincenzo Vivarini nella rincorsa alla Regiina capolista di Serie C: la società ha comunicato di aver acquisito, con la formula del prestito dall'Hellas Verona via Empoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Karim Laribi.

Il centrocampista 28enne italo-tunisino è già a disposizione del mister e ha sostenuto, questo pomeriggio, il primo allenamento. Non è scluso che possa essre in campo nella gara di domani sera contro la Sicula Leonzio al San Nicola, preludio del big match di domenica a Reggio Calabria.