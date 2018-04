La Komen presenta due nuovi comitati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il comitato pugliese della Susan G. Komen rafforza la sua presenza sul territorio costituendo per la prima volta un comitato d'onore e uno clinico-scientifico, presentati entrambi durante la seconda riunione organizzativa della Race for the cure di Bari. Al Grande Albergo delle Nazioni, oggi è arrivato il presidente nazionale della Komen, Riccardo Masetti, che ha diffuso i numeri della Race e di quello che la Komen è riuscita a realizzare in questi anni. "Sono stati devoluti oltre 3.400.000 euro a 230 organizzazioni no profit che si occupano di progetti di educazione, screening, sostegno e trattamento a favore delle donne con il tumore al seno. Grazie alla Race for the Cure sono state effettuate oltre 60mila prestazioni mediche gratuite a donne a rischio aumentato di un tumore al seno o in condizioni di disagio socio-economico". Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha preso parte alla manifestazione "seguo la Race da molti anni, sia da quando ero sindaco. Oggi mi sono riavvicinato alla Race che sosteniamo e continueremo a sostenere perché lo consideriamo un grande momento di unità, di umanizzazione e anche di sprone al sistema sanitario regionale per quanto riguarda la cura dei tumori al seno". A presentare il comitato d'onore ci ha pensato Linda Catucci, presidente del comitato pugliese della Komen, che ha ricordato come "Prima di essere la presidente del comitato, sono una volontaria Komen da undici anni e sono una donna in rosa ed è alle donne in rosa che penso oggi. Noi dobbiamo donare noi stesse, è una cosa che io faccio e che mi fa star bene e mi fa combattere meglio la mia malattia. Questa forza di combattere nasce dal vostro coraggio, dalla vostra determinazione e dal nostro essere un'unica grande famiglia". A Daniela Terribile, vicepresidente nazionale della Susan G. Komen il compito di presentare i tredici membri del comitato clinico-scientifico della Komen Puglia, ai quali ha rivolto un invito concreto, che diventino "Ambasciatori nel senso di catalizzatori attivi di eventi, che possano avere un riscontro concreto in termini di fondi raccolti e reinvestiti su questo territorio". Anche questa volta Rita Dalla Chiesa, testimone di solidarietà della Race di Bari ha voluto prendere parte alla riunione organizzativa ricordando "il ruolo fondamentale dei volontari che rendono tutto questo possibile e il coraggio e la forza delle donne in rosa, esempio di resilienza per tutti noi". Il prossimo appuntamento della Komen è per lunedì 9 e martedì 10 in piazza Duomo ad Altamura, dove farà tappa la Carovana della prevenzione, con le sue unità mobili di mammografia, ginecologia e terapie integrative. Consentendo a donne in condizione di disagio socio-economico di poter accedere gratuitamente a screening e consulenze mediche. Di seguito l'elenco dei membri del comitato d'onore e clinico-scientifico. COMITATO D'ONORE 1. FELICE ANTONIO URICCHIO (rettore Università di Bari) 2. EUGENIO DI SCIASCIO (rettore Politecnico Bari) 3. ANNA CAMALLERI (direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia) 4. ANGELA TOMASICCHIO (magistrato) no 5. FRANCESCO AMENDOLARA ( notaio) 6. LAURA TOSTO (presidente comitato Basilicata Susan G. Komen) COMITATO CLINICO-SCIENTIFICO 1. Dott.ssa SANTA BAMBACE (Direttore Unità Operativa complessa di Radioterapia Oncologica e referente Breast Unit Ospedale Mons. Dimiccoli – Barletta) 2. Prof. LORENZO BONOMO (Radiologo) 3. Dott. STEFANO BURLIZZI (Direttore U.O.S. Chirurgia Senologica Ospedale Perrino– Brindisi) 4. Dott. SAVERIO CINIERI (Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica e Responsabile Breast Unit Ospedale Perrino– Brindisi) 5. Dott. OLINDO CUSTODERO (Responsabile U.O.S.V.D. Chirurgia Senologica Ospedale San Paolo ASL BA e referente Breast Unit Ospedale San Paolo – Bari) 6. Dott.ssa MARIA GARCOVICH (Specialista in Dermatologia e Oncologia – Bari) 7. Prof.ssa ELITA GIARDINA (Prof. Ordinario di Anatomia Patologica dell’ Università di Bari e Coordinatore della Breast Unit Policlinico di Bari) 8. Dott. LUIGI MANCA (Responsabile della Chirurgia Senologica e Coordinatore Breast Unit di Città di Lecce Hospital – Lecce) 9. Dott. GIUSEPPE MELUCCI (Responsabile S.S. Radiologia Senologica e referente Breast Unit Ospedale Santissima Annunziata – Taranto) 10. Prof. GIOVANNI MINIELLO (Ginecologo, Consulente Internazionale Nazioni Unite) 11. Dott. MARCO MOSCHETTA (Responsabile U.O.S.D. Radiodiagnostica ad Indirizzo Senologico Policlinico di Bari) 12. Dott. ROBERTO MURGO (Direttore UOC di Chirurgia Senologica e Coordinatore Breast Unit Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo) 13. Dott. GENY PALMIOTTI (Oncologo)