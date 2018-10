Marsala-Bari 1-1, le pagelle dei galletti: la difesa c'è, l'attacco continua a far fatica

Desta qualche preoccupazione il secondo pareggio consecutivo per il Bari. I galletti, che avevano interrotto la propria striscia vittoriosa in casa contro la Turris (0-0), ieri si sono fatti raggiungere dal Marsala dopo essere passati in vantaggio grazie a un autogol.

Lo stesso fatto che la rete pugliese sia arrivata grazie a una deviazione fortuita di un avversario è una spia delle difficoltà offensive che sta attraversando la squadra di Cornacchini, ancora in testa alla classifica ma sicuramente meno convinta che il campionato di Serie D sarà una parata vittoriosa senza ostacoli, come qualcuno aveva imperitamente pronosticato.

I migliori Today

Marfella 6,5: Pur perdendo l'imbattibilità che durava da oltre 350 minuti non ha clamorose responsabilità, anzi è bravo sia nel primo tempo, sia nella ripresa a rispondere alle sollecitazioni degli avversari.

Di Cesare 6,5: Tiene in piedi la baracca con la sua esperienza salvando i suoi con più di una chiusura decisiva.

I peggiori Today

Simeri 5,5: Non riesce a incidere lì davanti ma in parte è anche responsabilità dei compagni che non lo servono a dovere.

Floriano 5,5: Probabilmente non ha ancora recuperato l'ideale condizione psico-fisica dopo l'infortunio subito col Bitonto. Impreciso nei dribbling e nei suggerimenti, prova opaca che dura meno di un'ora.

Cacioli 5,5: Bene difensivamente ma alle volte insiste troppo con i lanci lunghi a cercare gli attaccanti.

Feola 5,5: Prima da titolare in campionato per il sardo che però non incide nella creazione della manovra, mostrandosi un po' più timido rispetto a Bolzoni di cui aveva preso il posto.

Neglia 5,5: E' uno dei veri misteri del Bari. Dopo un inizio di campionato sprint il suo rendimento ha avuto una evidente flessione. Ci si aspetta di rivederlo presto nelle migliori condizioni.

Pozzebon 5,5: Dovrebbe giocarsi le chance che Cornacchini gli offre con un atteggiamento diverso, invece alle volte appare troppo nervoso e incline al fallo.

Il tabellino e le pagelle di Marsala-Bari 1-1

MARSALA (4-3-3) - Giappone 6, Benivegna 5,5, Maraucci 6, Giardina 6, Galfano 6; Candiano 5,5, Prezzabile 7 (79' Ciancimino), Sekkoum 6,5; Balistreri 6,5, Corsino 6 (70' Barraco), Tripoli 6,5. A disp.: Jaber, Fragapane, Parisi, Giuffrida, Lo Nigro, Mazzara, Manfré. All.: Chianetta 6,5



BARI (4-3-3) - Marfella 6,5, Aloisi 5,5, Cacioli 5,5, Di Cesare 6,5, Nannini 6; Feola 5,5, Hamlili 5,5 (79' Brienza sv), Piovanello 6 (79' Langella sv), Neglia 5,5 (65' Pozzebon 5,5), Simeri 5,5, Floriano 5,5 (55' Bolzoni 6). A disp.: Maurantonio, Mattera, Bollino, Liguori. All.: Cornacchini 5,5

Arbitro: Bracaccini di Macerata

Marcatori: 44' aut. Benivegna (B), 59' Prezzabile (M)

Ammoniti: Hamlili (B), Prezzabile, Candiano (M)