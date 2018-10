SSC Bari: la gara di Marsala anticipata di mezz'ora. Abbonamenti: c'è tempo fino al 28

Reduce dal pareggio interno contro la Turris, il Bari inizierà a preparare da domani la trasferta di domenica contro il Marsala. A proposito della gara contro la compagine siciliana: dalla società biancorossa fanno sapere che il calcio d'inizio è stato anticipato di mezz'ora (dunque alle 14:30 anziché alle 15:00) per ragioni logistiche legate al volo di ritorno dei galletti.

Campagna abbonamenti: chiusura fissata al 28 ottobre

Contestualmente la società del presidente Luigi De Laurentiis ha annunciato che la chiusura degli abbonamenti è stata fissata per il prossimo 28 ottobre. I tifosi che ancora non hanno sottoscritto il proprio season ticket avranno a disposizione ancora due settimane di tempo per legarsi alla propria squadra per l'intera stagione di Serie D 2018-2019.