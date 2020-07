Playoff Serie C, sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno nazionale

Domenica 5 luglio si è concluso il secondo turno dei playoff del girone di Serie C che ha sancito l'approdo di sei squadre alla fase nazionale. Oltre al Novara, che era già qualificato per la rinuncia del Pontedera, si sono qualificate anche Alessandria (Girone A), Padova e Triestina (Girone B), Potenza e Ternana (Girone C).

Ufficializzati i nomi delle squadre qualificate al primo turno della fase nazionale, la Lega Pro ha potuto procedere con il sorteggio degli accoppiamenti. Dal programma delle sfide in calendario il prossimo 9 luglio (ancora da definire gli orari), dopo un nuovo sorteggio, si conoscerà l'avversaria del Bari, che debutterà il 13 luglio al San Nicola entrando in gioco dalla Seconda fase nazionale (quarti di finale), avendo a disposizione due risultati su tre. Ricordiamo che per regolamento, le seconde classificate sono teste di serie e non potranno affrontarsi nel prossimo turno (il Bari, dunque, eviterà certamente Carrarese e Reggio Audace, oltre al Carpi se dovesse qualificarsi).