Lo spettacolo dei tuffi torna a Polignano: a settembre l'atto finale del Red Bull Cliff Diving 2018

Polignano anche nel 2018 tra le magnifiche 7 località del pianeta che ospiteranno il Red Bull Cliff Diving World Series, il circuito mondiale tra i migliori tuffatori dalle grandi altezze. Dopo i successi degli ultimi anni, la località barese, stavolta, ospiterà l'ultimo atto della competizione, il 23 settembre, spostando di circa un mese il consueto appuntamento d'agosto. La tappa finale potrebbe dunque essere quella decisiva per l'assegnazione dei titoli. Un motivo in più per assistere a un evento che da sempre richiama grande pubblico attorno a Lama Monachile e trattiene il fiato quando entrano in azione i campioni. Il 2017 ha visto, tra l'altro, il trionfo dell'azzurro Alessandro De Rose, autore di una prestazione magistrale che ha infiammato gli spettatori assiepati sulla scogliera, in spiaggia e nello specchio antistante il campo di gara.