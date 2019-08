Sicula Leonzio-Bari, le probabili formazioni: per l'esordio in C tornano Di Cesare e Hamlili dal 1'

Attesa finita. Ancora qualche ora e il Bari inizierà il suo cammino in Serie C. L'avventura dei biancorossi nella nuova categoria inizierà oggi pomeriggio alle 17:30 da Lentini, in casa della Sicula Leonzio.

Un'altra avversaria siciliana come già avvenne all'esordio tra i dilettanti esattamente un anno fa. Allora fu un trionfo, con i galletti che tornarono in Puglia dopo aver sconfitto nettamente il Messina. Oggi sarà diverso perché il livello della formazione allenata da Grieco è sicuramente più alto rispetto a quello degli avversari incontrati lo scorso anno, come del resto quello di tutte le componenti del Girone C di Serie C.

Con tutto il rispetto per le altre squadre iscritte, ad ogni modo, il Bari è una squadra che è stata costruita per puntare subito alla vittoria del campionato e tentare subito il doppio salto di categoria, per cui non potrà permettersi di temere nessuno e dovrà dimostrarlo anche sul campo, cancellando la sconfitta di Avellino in Coppa Italia di Serie C.

Come arriva la Sicula Leonzio

Il molfettese Vito Grieco ritrova il Bari, squadra in cui ha militato nelle giovanili. L'allenatore dei siciliani dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Nordi tra i pali, Parisi e Sabatino terzini con Sosa e Ferrini al centro della difesa. In mediana, Sicurella vertice basso con Palermo e Maimone nel ruolo di mezze ali. Tridente d'attacco con Vitale e Grillo a supporto del centravanti Scardina.

Come arriva il Bari

Per Cornacchini out Folorunsho alle prese con un fastidio al ginocchio. Non convocato Feola, in odore di cessione. Il tecnico di Fano dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 proposto nelle ultime uscite. In difesa torna Di Cesare che farà coppia con Sabbione. Berra e Costa i due terzini. In mediana la cerniera sarà composta da Hamlili e Scavone, mentre Kupisz, Terrani e probabilmente Neglia, agiranno alle spalle dell'unica punta Antenucci.

Le probabili formazioni di Sicula Leonzio-Bari

SICULA LEONZIO (4-3-3) - Nordi; Parisi, Sosa, Ferrini, Sabatino; Palermo, Sicurella, Maimone; Vitale, Scardina, Grillo. All.: Grieco

BARI (4-2-3-1) - Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Costa; Hamlili, Scavone; Kupisz, Terrani, Neglia; Antenucci. All.: Cornacchini

Arbitro: D'Ascanio di Ancona