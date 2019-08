SSC Bari, la squadra si presenta alla città. E c'è anche Ciccio Brienza

Domenica 1° settembre il Bari giocherà la sua prima gara del campionato di Serie C davanti al pubblico del San Nicola. Per l'occasione il club biancorosso ha scelto di presentare la squadra alla città, optando per la cornice di piazza Ferrarese.

L'arrivo dei galletti è stato accolto con una grande ovazione. Centinaia di tifosi di tutte le età si sono radunati sotto il palco allestito dalla società attendendo i propri beniamini tra lanci di gadget e cori. I protagonisti della stagione 2019-2020, compreso lo staff tecnico, sono stati presentati per reparto. Applausi e cori soprattutto per il beniamino Mirco Antenucci.

"Siamo felici di poter presentare la squadra in mezzo alla gente. L'anno scorso non fu possibile - ricorda il presidente Luigi De Laurentiis -. Abbiamo cercato di fare tutti gli investimenti per un campionato durissimo. So che molti si aspettano di vincere ogni domenica, ma sarà molto difficile. Abbiamo preso giocatori pronti e motivati. Siete il dodicesimo uomo in campo. Ringrazio il sindaco per averci consentito di organizzare questo evento in pochissimo tempo".

La vera sorpresa della serata, ad ogni modo, è stato il ritorno di Ciccio Brienza. Non nelle vesti di giocatore, bensì in quelle di osservatore. "Ricordo quando sono arrivato - ha dichiarato visibilmente emozionato l'ex capitano -. Giustamente attorno a me c'era scetticismo, avevo 37 anni e qualcuno pensava sarei venuto qui per la pensione. Ho dimostrato con i fatti che non è stato così. Sono stati duri questi mesi di silenzio, ho ricevuto tantissimi messaggi. Dopo più di 20 anni il cambiamento non è stato facile. É stata veramente dura dire basta con la carriera da giocatore. Anche con un ruolo diverso la priorità sarà la stessa, ovvero rivedere questa città dove merita di stare. L'emozione che ho provato in questi anni è indescrivibile".