Venezia Bari 3-1: altra batosta in trasferta, biancorossi ai margini della zona play-off

Ancora un flop per il Bari che subisce la seconda debacle consecutiva ad opera del Venezia, vittorioso tra le mura amiche del 'Penzo' per 3 a 1. Una sconfitta maturata soprattutto durante un primo tempo disastroso in cui i neroverdi padroni di casa hanno dominato infilando per tre volte la porta biancorossa, la cui difesa è apparsa incerta e deficitaria. La squadra di Inzaghi, dopo un forcing iniziale, ha sbloccato la gara con un gran tiro da fuori area di Stulac al 23': la rete ha dato entusiasmo ai veneti che nove minuti dopo trovano anche il raddoppio con Litteri. Difesa barese in bambola, specie sui calci d'angolo ed è un gioco da ragazzi, per il Venezia, trovare il terzo gol con un'azione scaturita da un corner: a 37' Litteri è ancora libero in area è batte nuovamente Micai, sancendo il pesante passivo al termine della prima frazione

L'intervallo provoca una piccola reazione per il Bari che trova, dopo un atteggiamento più propositivo, la rete che accorcia le distanze, al 62' con Sabelli. L'espulsione per doppia ammonizione dell'uomo partita, Litteri, aveva dato qualche piccola speranza di rimonta ai ragazzi di Grosso ma nonostante attacchi continui e iniziative, non hanno ulteriormente riaperto la gara. Per il Bari classifica sempre meno positiva: adesso la truppa di Grosso è ai confini della zona play-off, all'ottavo posto, ferma a 35 punti, raggiunta da Venezia e Carpi. Sabato, al San Nicola, ancora una partita impegnativa, contro la capolista Frosinone.

Il tabellino di Venezia-Bari

Venezia (3-5-2): Audero, Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Stulac, Pinato (85' Suciu), Garofalo (89' Del Grosso); Geijo (79' Zigoni), Litteri. A disp: Cernuto, Del Grosso, Fabiano, Firenze, Frey, Gori, Marsura, Soligo, Vicario, Zampano. All. Inzaghi

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Oikonomou, Diakité, D'Elia; Tello (46' Brienza), Petriccione (80' Henderson), Busellato; Galano, Floro Flores, Improta (70' Kozak). A disp: Anderson, Andrada, Balkovec, Basha, Conti, De Lucia, Empereur, Gyomber, Iocolano. All. Grosso

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Busellato, Oikonomou, Diakitè (B); Garofalo (V)

Espulso: Litteri (V) per doppia ammonizione