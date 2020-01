Viterbese-Bari 1-1, le pagelle dei galletti: male Berra e Awua, D'Ursi evita il k.o.

Pareggio per il rotto della cuffia per il Bari: 1-1 sul campo della Viterbese. Colpiti a freddo dopo 3 minuti di gioco dal goal di Bensaja, i biancorossi sono riusciti a pareggiare soltanto allo scadere con D'Ursi. Sprecata l'occasione di portarsi a -7 dalla Reggina, crollata ieri sul campo della Cavese.

La squadra di Vivarini, sicuramente condizionata dal goal preso nelle battute iniziali, è incappata in una prova opaca. Sfavorita anche da un campo in condizioni tutt'altro che perfette, la compagine biancorossa non è riuscita a creare pericoli degni di nota ed è riuscita a non soccombere soltanto grazie ad una grande giocata di D'Ursi.

I migliori Today

D’Ursi 6,5: Goal da grande attaccante con cui evita ai suoi di colare a picco in una domenica in cui si doveva assolutamente vincere.

Sabbione 6,5: Il migliore della retroguardia biancorossa, con Di Cesare a mezzo servizio si carica la responsabilità dell'intero reparto.

Simeri 6: Pur non creando pericoli degni di nota la sua tenacia gli consente di regalare l'assist per il pari di D’Ursi.

I peggiori Today

Berra 5: Irriconoscibile, autore di tanti, troppi errori.

Bianco 5: Meno lucido del solito, si divora il goal del potenziale 1-1.

Terrani 5: Prestazione da dimenticare per l'ex Perugia e Piacenza, mai in partita e sostituito a inizio ripresa.

Awua 5: Gettato nella mischia a freddo per rimpiazzare l'infortunato Hamlili incappa in una brutta prova con tanti errori in fase di appoggio.

Antenucci 5: Partita difficile per il bomber biancorosso mai realmente pericoloso nell'arco dei 95' di gioco.

Tabellino e pagelle di Viterbese-Bari

VITERBESE (3-4-2-1): Pini 6; Markic 6, Milillo 6, Baschirotto 6; Bianchi (85' Urso sv), Besea 6, Errico 6,5 (85' Zanoli sv), Bensaja 6,5; Bezziccheri 6; Culina 6 (56' Bunino), Molinaro 5,5 (87' Sibilia) A disp.: Maraolo, Vitali, Menghi E., Menghi M., Ricci, Bianchi. All.: Calabro.

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Berra 5 (84' Ferrari sv), Sabbione 6,5, Di Cesare 6, Perrotta 5,5 (58' Costa); Hamlili (22' Awua (83' Corsinelli)), Bianco, Schiavone 6; Terrani 5 (59' D’Ursi 6,5); Simeri 6, Antenucci 5. A disp.: Marfella, Liso, Costa, Esposito, Folorunsho, Scavone, Kupisz. All.: Vivarini.

Arbitro: Zufferli di Udine

Marcatori: 3' Bensaia (V), 90'+3 D'Ursi (B)

Note - ammoniti: Pini, Bianchi, Bezziccheri, Milillo (V)