Dopo il Mondiale, nuova medaglia d'oro per Jaques du Plessis: trionfo agli Europei di Kettlebell in Ucraina

Nuovo successo internazionale per l'atleta gravinese Jaques du Plessis, che già a maggio aveva ottenuto una medaglia d'oro al World Kettlebell Sports Championship di Dublino. Il nuovo primo posto, sempre nella categoria 74 kg 'long cycle' arriva nel campionato europeo di Kettlebell (attrezzo ginnico consistente in una palla di metallo a cui è attaccata una maniglia), tenutosi dal 17 al 20 ottobre scorso a Uzhgorod, in Ucraina.

L'atleta di origini sudafricane, ma da anni ormai residente nel comune barese, si è imposto con 91 punti, sollevando due kettlebell da 24 chili l'una. Plauso del sindaco di Gravina, Alesio Valente: