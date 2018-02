VIDEO | Supermercati e distributori presi d'assalto: rapinatori in azione dal Libertà al San Paolo

Irrompevano a volto coperto in supermercati e distributori di benzina, portando via il danaro contenuto nelle casse e fuggendo rapidamente. Dodici colpi messi a segno a Bari, nei quartieri Libertà e San Paolo, in circa 9 mesi, da gennaio a settembre dello scorso anno: quattro i giovani arrestati nel corso dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile del capoluogo pugliese. I malviventi sono stati immortalati, in azione, dalle telecamere di sicurezza degli esercizi commerciali presi di mira.