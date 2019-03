Spugne e formazioni coralline anche a Molfetta. La barriera di Monopoli? "Area limitata e a profondità elevate"

Non solo Monopoli ma anche Molfetta ha una sua specie di 'barriera corallina' con spugne e altri esseri viventi da scrutare e preservare. La notizia della 'scoperta' di un'area sottomarina simile a quelle coralligene nella zona del SudBarese ha in qualche modo 'sorpreso' i sub attivi nel tratto di mare nord del capoluogo dove da almeno un anno era stata individuata una formazione di alghe calcaree tra colori rossi e gialli, simili a quelli riscontrabili a latitudini caraibiche. Già da tempo, infatti, avevano notato delle particolari e coloratissime formazioni sottomarine che avevano destato l'attenzione nel corso delle perlustrazioni.

Analizzandole attraverso immersioni, è emerso che si trattava di 'falsi coralli', cresciuti in un ambiente ideale, a temperature mediamente basse e con poca luce. Le splendide immagini della 'barriera', di cui non si conoscono le dimensioni complete, sono state pubblicate sulla pagina Facebook del Nucleo Sub Molfetta: uno spettacolo da conservare e proteggere.

'Ridimensionata' la scoperta della 'barriera' di Monopoli

Sulla questione di Monopoli, invece, sembra 'ridimensionarsi' proprio la scoperta effettuata a Monopoli: è proprio il professor Giuseppe Corriero, del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, coordinatore del team di ricerca che ha effettuato lo studio. Nel corso di un'intervista a Trm tv, Carriero ha spiegato che il contesto della scoperta riguarda un tratto molto limitato, seppur inaspettatamente ricco di forme di vita: un punto dell fondale dove si sarebbero accumulate 200 specie viventi. Lo studio è ancora a livello preliminare e saranno necessari ulteriori approfondimenti per inquadrare la scoperta.