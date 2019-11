Burro studio ha creato le sciarpe dei quartieri di Bari: una dichiarazione d'amore per la città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Burro Studio lancia quattro nuovi quartieri per la collezione di "Milano Addosso" ed esporta il progetto fuori Milano: l'amore per le città scalda anche Roma e Bari. Milano Addosso nasce dalla collaborazione delle menti creative di Burro Studio (Federica Caserio e Giovanni Manzini) e Riccardo Bonetti, Influence Marketing Manager di We Are Social e dj, da tempo collaboratore dello Studio. L'idea del progetto prende forma nell'estate del 2018 per poi esplodere in fenomeno virale all'inizio del 2019, dopo il lancio avvenuto ad Ottobre 2018. Milano Addosso è oggi una collezione di 16 sciarpe, ognuna dedicata ad uno dei quartieri simbolo di Milano. Ma il sentimento di appartenenza al territorio non caratterizza solo Milano: il passo verso l'esportazione del progetto Milano Addosso in altre città avviene a Novembre 2019, con il lancio ufficiale di Bari Addosso. In questo caso la collezione prevede 6 pezzi dedicati ai quartieri di Bari Vecchia, Japigia, Poggiofranco, Carrassi, Madonnella e Libertà. Per progettare Bari Addosso Burro Studio si è appoggiato ad alcuni insider locali o residenti a Milano, ma originari del capoluogo pugliese per poter cogliere come per Milano Addosso tutti gli aspetti utili a rappresentare l'identità dei quartieri. Anche per Bari Addosso è stato svolto uno shooting all'interno dei vari quartieri, nei luoghi caratteristici e con alcune personalità rappresentative della zona. Per questo ad esempio a Bari Vecchia troviamo la celebre signora Rosa, icona della città grazie alle sue orecchiette. Non solo folklore, ma anche "tendenze", come il Caffè Rosalba e lo Sheraton di Poggiofranco, il playground di Carrassi e così via per cogliere al meglio l'essenza della città come fatto per Milano Addosso.