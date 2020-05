Il Jazz mediterraneo di Alessandro Florio in supporto dell’associazione “Alzheimer Bari”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dalla Costiera Amalfitana a Milano, dall’Olanda e a New York, per poi tornare. Questa è solo una piccola porzione del viaggio che ha fatto Alessandro Florio, jazzista di respiro internazionale, che torna sulla scena musicale italiana dopo 5 anni con un nuovo album. Inno alla realtà mediterranea, “Back to the Blue Coast” è un ritorno a casa, sia geografico sia nel sound, con una serie di brani dedicati e/o ispirati alla sua terra (Costiera Amalfitana) e dal taglio più “Mediterraneo” rispetto ai suoi precedenti lavori. "Back to the Blue Coast" vuole essere un tentativo, ai limiti dell’impossibile, di restituire a questa terra anche solo una minima parte di tutta la bellezza che negli anni mi ha regalato.” Il primo singolo, “Streets of Naples”, vanta la collaborazione di Laura Taglialatela, cantante napoletana ma ormai trapiantata da anni a New York. Flusso di coscienza musicale nato tra i vicoli di Napoli, la musica è arricchita dalla voce di Laura, autrice del testo in dialetto. Il video ufficiale che si pone quasi come cortometraggio, è diretto da Fabio Gargano e ruota attorno alla figura di Emanuele Valenti (ora noto prevalentemente come Donato Sarratore de L’Amica Geniale, ma anche attore di teatro). Parte del ricavato delle vendite dell’album sarà devoluta all'Associazione “Alzheimer Bari” per dare attraverso la musica un contributo, anche concreto, a una delle categorie più sensibili e fragili. L’associazione raggruppa familiari, medici, psicologi, operatori socio-sanitari ed altre figure coinvolte a vario titolo nella gestione dei pazienti e dei loro familiari tramite la sede di Bari e ai suoi attuali 14 sportelli periferici. Il disco è disponibile su Spotify, Apple Music e Deeezer da venerdì 22 maggio 2020.