Il Rotaract Club Bari Agorà resta a casa, ma le attività proseguono incessantemente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo i ringraziamenti del referente della Continuità Assistenziale di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, si aggiungono le parole di gratitudine e auguri di buona Pasqua di Frate Ruggiero della Parrocchia Immacolata di Bari per le donazioni ricevute dai ragazzi del Rotaract Club Bari Agorà. Sulla scia dell’entusiasmo continua incessantemente il service di Club #NoiAiutiamoDaCasa e, nonostante l’emergenza sanitaria senza precedenti negli ultimi cento anni, i giovani rotaractiani baresi, guidati dal loro Presidente Paolo Iannone, sono determinati nella spedizione di beni di prima necessità a Caritas, mense dei poveri ed operatori sanitari per consentire di espletare il loro lavoro in serenità e sicurezza anche nei riguardi dell’ammalato che usufruisce della prestazione medica.