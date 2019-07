L'attesa continua per il mercato di via Amendola: mancano altre certificazioni, apertura in autunno?

Non sarà pronto per quest'estate il nuovo mercato di via Amendola. La struttura, dotata di 29 box, nella quale troveranno spazio i 14 operatori attualmente presenti su via Nizza e altri vincitori dell'avviso pubblico, non è ancora dotata di tutte le autorizzazioni necessarie per l'apertura. A darne notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno che ha ascoltato l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone.

L'iter del Comune, per il rilascio del certificato di idoneità tecnica si è concluso a metà giugno. A mancare, per il momento, è la documentazione che certifica la manutenzione degli impianti nel corso del tempo e il certificato di prevenzione incendi. Nei mesi scorsi, aveva spiegato a giugno, a BariToday, l'assessore Palone, erano stati già effettuati i collaudi anti-incendio. La procedura, dunque, sarà probabilmente completata nelle prossime settimane ma non in tempo per vedere un'apertura estiva della struttura, dotata di 1445 mq di spazi e parcheggio interrato da 50 posti auto. Sarà dunque l'autunno la stagione giusta per vedere il definitivo addio delle bancarelle da via Nizza?