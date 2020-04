Nel New Jersey, a Weehawken, si tramandano le tradizioni molfettesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Restiamo tutti a casa ma sempre in contatto grazie alla tecnologia che ci permette di vederci e raccontarci queste giornate,. ci troviamo ancora nel periodo di Lock Down L 'associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I Love Molfetta, continua a ricevere le email dagli emigranti molfettesi, residente negli USA, i quali si distinguono nel tramandare le nostre tradizioni alle future generazioni, parliamo dei nonni Domnick e Carmela Facchini. Abbiamo la testimonianza di alcune foto, scattate da proprio da nonna Carmela, mentre in collegamento tramite il tablet, in videochiamata, raccontano alcuni proverbi ai loro nipoti, nella chat di "House Party", si intravede l' entusiasmo nell'ascoltare il nonno Domnick che dall'inglese traduceva in italiano e anche in "molfettese" il significato dei "famosi detti molfettesi", senza mai dimenticare, con un pizzicotti emozione, il tempo vissuto a Molfetta in giovane età, prima di emigrare negli States e sistemarsi definitivamente a Weehawken, nel New Jersey. Non si può far a meno di ammirare il look di Domnick che indossa una felpa della città di Weehawken e un bel cappellino con il più famoso brand molfettese dove spicca un "cuore rosso" e la scritta I Love Molfetta. Qui di seguito vogliamo elencarvi alcuni proverbi tradotti in inglese, con una breve spiegazione: Chi ha tempo non aspetti tempo. He who has time does not wait for time. Do not wait till tomorrow to do what you can do today. L’albero si addrizza quando è piccolo. The tree can be straightened when it is young. Values and behaviors are learned early in life. Chi va piano va sano e va lontano. He goes slow goes healthy and far. Success comes to those that persevere. Non sputare in cielo che in faccia ti viene. Do not spit in the air because it will land on your face. When you are disparaging anyone you are disparaging yourself. Tutto fumo e niente arrosto. All smoke and no roast. You need substance to be successful in life. Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Everyone wants me but nobody takes me. Know what you want and go after it with haste. Sposa bagnata e sposa fortunata. A wet bride is a lucky bride. If rain is the worst that happens to you, you are a lucky person. Chi dorme non piglia pesci. He who sleeps cannot catch fish. If you aren’t working towards your dream, you will not achieve it. L’occhio del padrone ingrassa il cavallo. The eye of the owner fattens the horse. When you are involved in working your plan it will more likely succede. La lingua batte dove il dente duole. The tongue always goes to the tooth in pain. Thoughts have a tendency to go to the immediate problem at hand. Un grazie è doveroso per il nostro "caro amico" Domnick per aver condiviso con i nostri lettori questa interessante esperienza per mantenere vive le radici Ricordiamo che solo qualche anno fa ha realizzato un piccolo sogno quello di far conoscere ai suoi nipoti la città di Molfetta.

Gallery