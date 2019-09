Nuovo campo da basket e percorso fitness: lo sport 'raddoppia' a parco 2 giugno

Parco due giugno 'raddoppia' gli spazi per lo sport e l'attività fisica. Dopo alcuni mesi di cantieri, è stato inaugurato il secondo campo da basket, realizzato accanto a quello storico, riqualificato e reso più funzionale. I lavori, da 150mila euro e finanziati nell'ambito dei 14 playground cittadini per 2 milioni di euro con il Credito Sportivo, hanno visto anche la realizzazione di un'area fitness con un percorso ginnico e 'calistenico' che vede attrezzi e panche.

Decaro: "Bari palestra a cielo aperto"

L'apertura ufficiale del campo da gioco è avvenuta alla presenza del sindaco Antonio Decaro, dell'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, del presidente della Lega Basket Egidio Bianchi e dei vertici regionali Fip. Ad animare l'are di gioco, tantissimi giovani e una rappresentanza delle ragazzine della Pink Bari pallacanestro. Il nuovo campo è dotato anche un impianto luci a tempo, su modello di quello installato in altri impianti baresi: "La città - spiega il sindaco Decaro - sta diventando una vera e propria palestra a cielo aperto. E' una bella giornata per parco 2 giugno che ha visto anche la riapertura del Bar e dove, a breve, cominceranno i lavori di potenziamento dell'illuminazione".

Al Palaflorio la Supercoppa di Basket: in campo il 21 e il 22 settembre

"Il campo da basket - ha invece spiegato l'assessore Petruzzelli - era sovraffollato, quindi c'era bisogno di aumentarne la presenxs. Siamo soddisfatti anche per la realizzazione del percorso calistenico, per il quale abbiamo posto rimedio a una situazione segnalataci dalle associazioni". L'assessore si riferisce alla collocazione delle parallele, troppo larghe, inizialmente, rispetto a una corretta fruizione. A notarlo è stata l'associazione Dipartimento Sport Bari che ha chiesto l'intervento: le parallele sono state riavvicinate di 30 cm (ora distano 50 cm tra loro). I lavori a parco 2 giugno non finiranno qui perché a breve comincerà l'intervento da 50mila euro per il nuovo campo da bocce. La presentazione del campo è stata anche l'occasione per promuovere la Supercoppa italiana di Basket, in programma il 21 e 22 settembre al Palaflorio dove di sfideranno i campioni d'italia di Venezia e altre squadre di spicco come Sassari, Cremona e Brindisi: "Anche con questi eventi - ha dichiarato il presidente della Lega Basket Egidio Bianchi - intendiamo promuovere la pallacanestro in piazze che sono appassionate ma che non hanno la serie A, come Bari, contribuendo sempre di più alla diffusione di questo bellissimo sport in Italia".

Gallery