La mobilità sostenibile barese premiata all'Esposizione del ciclo e motociclo: menzione speciale per il progetto 'Muvt'

Menzione speciale al Comune di Bari per Muvt, il progetto nato per sensibilizzare i baresi all'utilizzo delle bici, durante l'Eicma, l'esposizione internazionale del ciclo e motociclo. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha ritirato nel pomeriggio il riconoscimento nell'ambito dell'Urban Award, premio per la mobilità sostenibile ideato da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e founder della collezione Luxury Bike Hotels. Grazie al progetto 'Muvt', i baresi hanno ottenuto non solo una scontistica per l'acquisto di una bici, ma anche un rimborso chilometrico - attraverso l’installazione del pin bike - per chi percorre il tragitto casa-lavoro su due ruote.

"In questi anni abbiamo provato a fare uno sforzo in più rispetto alla realizzazione delle infrastrutture della mobilità ciclistica - ha ricordato il primo cittadino - che è quello proprio degli incentivi agli spostamenti per circa 1000 baresi che hanno montato un pin bike sulla bicicletta, un sistema che permette una georeferenziazione. Abbiamo dato 3.052 incentivi per l'acquisto di una bici, che sono andati a ruba, nel senso che sono finiti subito gli incentivi del Ministero dell'Ambiente". Il progetto però, come assicura il primo cittadino, non si fermerà qui: "Ci siamo ripromessi di riprenderli con fondi comunali o con un finanziamento regionale che abbiamo chiesto nei mesi scorsi - ha aggiunto - perché sono tante le persone della mia città che vogliono acquistare una bicicletta, e prima non era così."

In qualità di presidente dell'Anci, poi, Decaro ha premiato i sindaci di Pescara, Carlo Masci, e Grisignano di Zocco, Stefano Lain, e il vicesindaco di Fiumicino Ezio Di Genesio Pagliuca per i risultati raggiunti nei rispettivi comuni. “L’Urban award - ha concluso Decaro - ha la funzione fondamentale di diffondere progetti, soluzioni, idee per continuare a promuovere la mobilità sostenibile nelle città italiane”.