Via libera a musei e biblioteche dal 25 maggio: slitta la riapertura del Museo archeologico e della Pinacoteca metropolitana

La Regione Puglia dà il via libera alla riapertura di musei, archivi e biblioteche dal 25 maggio. Nel rispetto dell'ordinanza regionale emanata ieri sera, slitta così a quella data anche la ripartenza dei contenitori culturali della Città metropolitana, che, sulla base delle disposizioni governative, erano già "pronti per riaprire al pubblico già a partire da oggi, in concomitanza, tra l’altro, con la Giornata internazionale dei Musei". Per tornare ad accedere al Museo archeologico, alla Biblioteca “De Gemmis” e alla Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” bisognerà quindi attendere lunedì 25 maggio.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.