Slitta l'inaugurazione del Planetario di Castellana Grotte: "Problema tecnico, ma lo risolveremo"

Castellana Grotte non avrà il suo planetario a forma sferica con proiettore 3D, almeno non per il momento. Doveva essere inaugurata domani la struttura alta 5 metri, che avrebbe dovuto essere installata a pochi passi dal parcheggio delle grotte. Invece l'installazione slitterà - anche se non c'è una data precisa -, come spiegano dall'associazione promotrice dell'iniziativa:

Per cause non imputabili a “Il Planetario di Castellana Grotte”, l’associazione promotrice dell’iniziativa, l’inaugurazione del planetario itinerante, prevista per il 3 agosto a Castellana Grotte, è stata rimandata a data da destinarsi.

C'è comunque ottimismo sul fatto che si tratti di un problema temporaneo e che i visitatori potranno godere presto del primo spettacolo in 3D in programma: "We are aliens", un viaggio nell'immensità dell'universo alla ricerca di possibili forme di vita su altri pianeti. Come da accordi, quando il planetario verrà installato, rimarrà in via Matarrese per tre mesi, con orario di ingresso tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, dalle 10.30 alle 19.30, con uno spettacolo ogni ora.