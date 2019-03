Rosa Di Bari è il neo eletto presidente Fida Confcommercio Bari Bat

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E’ Rosa Di Bari la neo Presidente di Fida – Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari Confcommercio Bari BAT. L’elezione è giunta al termine della riunione odierna nella sede della Confcommercio territoriale. Di Bari rivestirà nel prossimo quadriennio il ruolo affidatole, della Federazione che tutela i piccoli negozi ed i supermercati della gdo ed a livello nazionale rappresenta 146 mila imprese con 631 mila addetti. “Sono davvero contenta di questo nuovo incarico- ha detto a caldo la neo presidente Rosa Di Bari – opererò al fine di promuovere la crescita del comparto sul territorio, valorizzando il patrimonio enogastronomico che, seppure ampiamente apprezzato, necessità la costruzione di un sistema di reale collaborazione tra imprese ed una rete tra esercenti nell'ottica di migliorare efficienza e qualità dell'offerta.” Un’attività storica a Santo Spirito, quartiere a nord di Bari e l’impegno da qualche anno nel Terziario Donna Confcommercio come consigliera, fanno di lei una professionista di esperienza per un settore che, spiega - può crescere di più. E’ un momento difficile, dovuto non esclusivamente al proliferare alla grande distribuzione ma all’incertezza. Il principale obiettivo che intendiamo raggiungere è quello di valorizzare le attività del commercio di vicinato provando a porre in evidenza l’imprescindibile ruolo sociale della nostra categoria. Un grande supporto verrà sicuramente dalla squadra Fida provinciale formata da colleghi di grande esperienza” “Confcommercio lavorerà a fianco di Fida e delle imprese del settore –ha dichiarato il Presidente Sandro Ambrosi nell’augurare buon lavoro al neo Presidente ed al Direttivo – fornendo tutti gli strumenti utili a cogliere le occasioni di crescita che si presenteranno nel quadro della più generale valorizzazione della cultura enogastronomica nella nostra provincia oltrechè a promuovere innovazione e tradizione in un mix che rappresenta la vera forza del comparto” A Rosa Di Bari gli auguri anche del Direttore di Confcommercio Pantaleo Carriera "E' l'ulteriore conferma di quanto l'Associazione intenda portare sul territorio, esperienze e professionalità. Rosa, con la sorella è un nostro socio storico e, voglio sottolineare anche il suo lavoro quotidiano di valorizzazione del Terziario Donna”

