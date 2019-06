Si schiudono le uova: sulla spiaggia di Torre Quetta nascono sei fratini

Dopo le transenne posizionate nei giorni scorsi dal Comune per tutelare i nidi, sul litorale tra Torre Quetta e San Giorgio si è verificato il lieto evento: sei uova di fratino si sono schiuse, e altrettanti piccoli sono venuti alla luce. A darne notizia è, su Fb, l'assessore all'Ambiente Petruzzelli.

"Operazione salva fratini riuscita", dice Petruzzelli, che tuttavia invita tutti a continuare a rispettare le transenne, che probabilmente saranno spostate per seguire gli spostamenti fatti dagli esemplari: "Ora ci tocca tutelare i piccoli e le altre uova non ancora schiuse e soprattutto continuare a rispettare le recinzioni - raccomanda l'assessore - Intanto però grazie a tutti, a chi si è impegnato in prima persona e alla collaborazione dei cittadini che non hanno oltrepassato le transenne. Continuiamo così!".

Il fratino è un uccello raro e a rischio estinzione, inoltre la sua nidificazione in un territorio è uno dei parametri presi in esame per l'assegnazione della bandiera blu, in quanto la sua presenza è segnale di mare pulito e di città sostenibile.