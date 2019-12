Distrutti i seggiolini dell'altalena e la pavimentazione antitrauma: vandali in azione a San Pio

Vandali in azione nell'area giochi di un'area condominiale nella zona della pineta San Pio, dove 'spariscono' non solo entrambi i seggiolini dell'altalena, ma anche il pavimento antitrauma gommato. Una beffa, perché lo spazio ha poco più di un anno: fu inaugurato nell'estate del 2018 e oggi risulta in buona parte distrutto in seguito agli atti vandalici.

Situazione che ha provocato non pochi malumori tra i residenti, che denunciano la scarsa attenzione di forze dell'ordine e amministrazione per il quartiere. Pronta la risposta del consigliere Michelangelo Cavone: "Siete consapevoli di quanto costano danni come questi alle tasche dei cittadini baresi? - dichiara -

Deve essere chiaro: noi continueremo a batterci per migliorare il quartiere ma tutti i cittadini di San Pio devono essere dalla nostra parte. Non si può andare avanti cosi!".