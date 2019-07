Tv, pop corn e patatine: guardare insieme film e serie aumenta la felicità di coppia

Stare sul divano a guardare la tv in compagnia del proprio compagno o compagna dopo una giornata stressante e di lavoro, è davvero un bel momento di relax.

Solitamente si dice così ''Chi si assomiglia si piglia'': tutti sappiamo che avere in comune passioni e interessi è una delle caratteristiche fondamentali alla base di un buon rapporto di coppia. Condividere le esperienze, e il dialogo che nasce in conseguenza di questa condivisione, sono da sempre degli ottimi collanti in grado anche di aumentare l’affinità e l’intimità di coppia.

Ora, tra gli elisir di lunga vita delle coppie, possono rientrare anche le serie tv; uno studio condotto da un’equipe di psicologi della University of Aberdeen ha infatti dimostrato quello che tanti binge watchers già sapevano, ovvero che guardare film e serie tv ad alto impatto emotivo stimola i centri di rilascio delle endorfine, gli ormoni del benessere, migliorando anche la coesione sociale e l’affiatamento tra spettatori.

Questo studio ha dimostrato che la felicità di coppia è influenzata dal tempo passato insieme a guardare film e serie tv rispetto a quello trascorso in altre attività: non si parla quindi in generale della quantità di tempo passato assieme, ma proprio di quella destinata alla visione di questi show in compagnia del partner.

Soprattutto se la storia è a distanza o se si hanno pochi amici in comune, condividere storie altrui di lunga durata fa bene alla coppia, aiuta a sentirsi più affiatati ed uniti; inoltre le serie tv permettono di condividere emozioni ed esperienze, grazie anche all’identificazione con la gioia e il dolore dei personaggi, all’attesa comune per l’episodio successivo o al confronto e al dialogo che nascono riguardo quello che si è appena visto. Via libera quindi alla condivisione di film e serie tv!

Se sei un appassionato di Netflix e vuoi condividere la visione di nuove serie tv ma stai vivendo una relazione a distanza puoi provare Netflix Party, l’estensione per Google Chrome che sincronizza automaticamente la riproduzione del video per te e la tua dolce metà (ma vale anche per gli amici!) e aggiunge anche una funzione di chat di gruppo, per non perdersi neanche un commento!