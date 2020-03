In manette due giovani spacciatori a Mola: controlli serrati anti spaccio in città

Finiscono in manette due pusher a Mola di Bari, durante i controlli scattati negli scorsi giorni che hanno permesso di fermare un giovane che trasportava la droga su una bici elettrica. Giovane come il 24enne fermato nel centro storico del comune barese, trovato in possesso di 156 grammi di hashish. I carabinieri lo avevano fermato per il suo atteggiamento sospetto. Dopo l'arresto, è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa di udienza per direttissima.

La seconda operazione antidroga dei carabinieri è avvenuta invece in centroa Mola: fermato un 25enne molese, disoccupato e con precedenti specifici. Nella circostanza, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 7 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, nonché materiale per il confezionamento. Si trova al momento ai domiciliari, in attesa di giudizio.