A due anni dall'appalto, terminano i lavori dei giardini in via Ricchioni: "Modifiche in corso d'opera hanno causato ritardi"

Dopo più di due anni di lavoro, il quartiere San Paolo ha i due giardini tanto attesi. Parliamo delle aree in via Vincenzo Ricchioni, di cui vi avevamo già parlato in passato, il cui bando era stato aggiudicato a luglio del 2016. Questa mattina gli spazi sono stati consegnati, con nuove giostrine e le classiche sedute in legno. A darne notizia è il presidente del Municipio, Massimo Spizzico:

Stamattina ai cittadini del q.re San Paolo e alla città di Bari abbiamo consegnato i due giardini di Via Vincenzo Ricchioni. Li abbiamo attesi per molto tempo perché abbiamo dovuto modificare il progetto iniziale che prevedeva sedute realizzate in cemento e non erano state previste giostrine per bambini. Oggi quelle aree sono senza alcun manufatto in cemento ed in cambio ci sono giostrine per i più piccoli.

A chi sa aspettare sono riservate le cose migliori. Ci scusiamo per la lunga attesa

Il ritardo dei lavori

A causare un tale ritardo nell'inizio dei lavori (che sarebbero inizialmente dovuti partire a gennaio 2017 e completati entro maggio dello scorso anno) è stata quindi la modifica in itinere del progetto originale delle due aree adiacenti nel quartiere San Paolo. Blocco che aveva anche fatto infuriare i residenti, perché nel cantiere si erano formate erbacce e venivano abbandonati rifiuti. Nonostante dall'amministrazione fosse stato promesso uno sblocco a fine marzo di quest'anno, i lavoratori erano tornati sul cantiere solo nel periodo estivo, per poi fermarsi nuovamente a causa delle alte temperature, che non consentivano la piantumazione degli alberi.