Street food, ruota e visite guidate: non solo corsa con la Deejay Ten, tante iniziative in città

Il weekend barese dedicato alla Deejay Ten, la celebre corsa ideata da Linus, mente e voce di Radio Deejay, avrà un grande contorno di appuntamenti ed eventi che renderanno unica l'esperienza dei partecipanti, provenienti da tutte le regioni d'Italia, per un sabato e una domenica speciali proprio per tutti: non solo i due percorsi da 10 e 5 km attorno al lungomare cittadino, ma anche il Village dell'evento allestito dal 10 in piazza Libertà. Sul molo San Nicola, invece, ci saranno gli stand della Coldiretti che proporranno street food pugliese di qualità e birre artigianali. Al Palamartino di via Napoli, invece, ci sarà “Garage Gallery”, mostra settoriale di motociclette dal classic & vintage style, con kustomizzatori, barber, artigiani, mercatino vintage, live rockabilly-dj set, painter e food track. Previste anche le visite alla 'Bari Sotterranea', per ammirare i lati nascosti della storia del capoluogo pugliese. Per i partecipanti alla Deejay Ten, inoltre, la possibilità di acquistare un biglietto scontato (5 euro anziché 9) per la ruota panoramica di largo Giannella.

Decaro: "FItta rete di iniziative per tutti"

Tutti i dettagli sono stati presentati questa mattina, a Palazzo di Città, dal sindaco Antonio Decaro, dagli assessori allo Sviluppo economico e allo Sport, Carla Palone e Pietro Petruzzelli, dalla presidente del Municipio I Micaela Paparella, e dai rappresentanti di Coldiretti, Eventi d’autore e Franky RockerS. “L’appuntamento con la Deejay Ten, la corsa più amata d’Italia, per noi non è solo un evento sportivo - ha affermato il sindaco Decaro - ma una vera e propria festa. Bari ormai è ormai famosa nella regione per essere la città dei runners, ogni giorno centinaia di persone percorrono la nostra città di corsa, anche grazie al nostro paesaggio e al clima mite per gran parte dell’anno. Anche per questi motivi la corsa è uno sport che non coinvolge solo gli sportivi più appassionati ma anche tanta gente comune che vuole tenersi in forma o utilizza questi momenti come occasione di incontro e socializzazione. Ecco, la Deejay Ten è davvero un momento dedicato a tutti, una festa che coinvolge tutta la famiglia che a Bari, domenica, potrà vivere una giornata di svago. Per questo abbiamo lavorato a una fitta rete di iniziative collaterali che permetteranno di trascorrere l’intera giornata in città. Dobbiamo ricordare che in questi anni, anche grazie a eventi di questo tipo, la nostra città ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il Paese e tante persone, venute a Bari per la Deejay Ten negli anni scorsi, poi sono tornati per altri eventi o per le vacanze. Chissà che la bella giornata di quest’anno non convinca gli organizzatori a tornare anche per il quinto anno consecutivo”.