Incendio nel campo Rom di viale Pasteur: rogo scaturito da ostilità tra le famiglie?

Alla base del rogo verificatosi ieri nel campo rom abusivo di viale Pasteur a Bari, potrebbe esserci l'ostilità interna tra le varie famiglie che vi abitano: è una delle ipotesi effettuate dalla Polizia Locale che sta indagando sull'episodio. I risultati dei rilievi dei Vigili del Fuoco saranno resi noti nei prossimi giorni: nel frattempo gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell'incendio. Il rogo sarebbe scaturito in una delle baracche, propagandosi poi nelle altre strutture vicine e alla vegetazione circostante.

Le autorità locali, nei prossimi giorni, potrebbero effettuare un nuovo censimento per accertare in quanti vivono all'interno del campo abusivo allestito su terreni privati. In base alle ultim e verifiche, vi erano 60 persone.