Il dolore per Ivan, morto in uno schianto in moto a 17 anni: "Ora sei un angelo, ti ricorderemo sempre"

Ivan aveva solo 17 anni, e amava ballare. Anche lunedì sera, quando un tragico incidente in moto ha spezzato la sua giovane vita, pare che stesse tornando da una scuola di balli caraibici che frequentava, a Modugno. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social, sui gruppi e sulle pagine del suo paese di origine, Triggiano. E in tanti, hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di quel "bravo ragazzo", figlio di "due persone fantastiche".

Ivan!! Sei nelle braccia di tua nonna !! piccolo ANGELO !! Ora ballerai con lei!! Un abbraccio alla famiglia,alla mamma Stefania ..coraggio Non ci credo ancora,signore dai la forza a Pasquale e Stefania di andare avanti .riposa in pace Ivan ti ricorderemo sempre Un abbraccio ai genitori che sono due persone fantastiche ❤ Un dolore troppo troppo grande! Un abbraccio alla famiglia... Mi dispiace tantissimo... Dio mio metti tu la tua mano misericordiosa Rip in pace sei un angelo ora 🙏 Amore nostro, questo è solo un brutto sogno



L'incidente: la moto contro la barriera newjersey e lo schianto

Il tragico schianto è avvenuto lunedì sera intorno alle 23. Ivan era alla guida del suo scooter assieme a un amico. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro una barriera Newjersey. I due ragazzi sono stati sbalzati via dalla moto: ad avere la peggio Ivan, che avrebbe impattato con il corpo con un palo della segnaletica stradale. Per lui non c'è stato nulla da fare.