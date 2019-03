'FridaysForFuture', in piazza contro i cambiamenti climatici: manifestazione anche a Bari

Arriva anche a Bari l'iniziativa del movimento 'Fridays For Future', con una manifestazione pubblica per sensibilizzare le autorità a intraprendere azioni concrete per mitigare i cambiamenti climatici, in programma domani 15 marzo. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazione:

1. dalle ore 05.00 alle ore 13.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sulla piazza della Libertà, esclusivamente per il lato prospiciente il Palazzo dell’Economia;

2. dalle ore 9.00, relativamente al passaggio dei manifestanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul seguente percorso: piazza Diaz (partenza), lungomare A. di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II sino a piazza Libertà (arrivo).Anche