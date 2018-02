Addio a "Mngucc Marnarid", se ne va il re dei dolciumi di Bari vecchia

Un'istituzione della città vecchia, così come il suo negozio di dolciumi a due passi della Cattedrale. Se ne va, a novant'anni, Domenico Sifanno, "Ba Mngucc Marnarid", come in tanti lo chiamavano.

Marnarid: oltre 150 anni di storia

Quella bottega con l'insegna antica, piena di scaffali ricolmi di dolciumi e golosità di ogni genere, a due passi dalla Cattedrale, è un pezzo di storia della città. Domenico Sifanno, già dall'età di sette anni, aveva cominciato a lavorare tra i banconi di 'Marnarid', attività fondata nel 1865 dalla famiglia di Donato Bitetto. Nel 1973 era stato proprio lui, "Mngucce", a prendere le redini dell'attività, continuando a gestirla insieme ai suoi figli. Tre anni fa, nel 2015, la famiglia aveva celebrato i 150 dell'attività, con una grande festa. "Se ne va un pezzo di storia di Bari vecchia", commenta qualcuno su Fb apprendendo la notizia dagli stessi parenti, "Adesso - scrive qualcun altro - il paradiso sarà più dolce con te".

Il cordoglio del sindaco Decaro