Da Carbonara a Picone, le fototrappole incastrano gli sporcaccioni: 55 multe in dieci giorni

Da strada San Giorgio Martire alle campagne di Santa Rita, nei pressi dello stadio San Nicola, dalla zona del complesso 'Faraone' a via Vaccarella, alle spalle del mercato di Carbonara. Le fototrappole installate dal Comune continuano ad incastrare gli sporcaccioni che abbandonano i rifiuti. Non soltanto cittadini, ma anche imprese, sorprese a smaltire illecitamente gli scarti anziché conferirli in discariche autorizzate.

Raffica di multe e denunce per le imprese

Negli ultimi dieci giorni - rende noto all'assessore all'Ambiente Petruzzelli - sono state 55 le sanzioni elevate, di importi da 100 a 600 euro, mentre per le imprese è scattata anche la denuncia penale. Le multe hanno riguardato anche la zona del mercato di Carbonara, dove proprio pochi giorni fa, gli ambulanti avevano segnalato per l'ennesima volta l'abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti. "Naturalmente non ci fermiamo qui - afferma Petruzzelli - ma continueremo ad utilizzare le fototrappole spostandole in diversi punti della città, anche in base alle vostre segnalazioni, perché sanzionare chi non rispetta le regole è doveroso verso chi si comporta bene e le regole le rispetta".