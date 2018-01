Pagamento dei parcheggi online, boom di iscrizioni per 'Bari Digitale': "Ricavi in crescita del 17%"

Circa duemila nuovi iscritti negli ultimi mesi, ricavi in crescita del 17%, 14mila utenti in totale. Sono i numeri più recenti della app 'Bari digitale', lanciata nel 2013 dal Comune per il pagamento on line dei parcheggi e l'acquisto di biglietti del bus.

L'estensione del servizio

L'incremento nel numero degli iscritti è per Palazzo di Città il risultato della campagna informativa sui servizi on line realizzata dalla ripartizione Innovazione su diversi canali d’informazione. Di fatto, da lunedì il servizio di pagamento online dei parcheggi con 'Bari digitale' sarà esteso anche a nuove zone più periferiche, tra cui corso Benedetto Croce, via Re David, via De Ferraris. (Qui il dettaglio delle nuove zone)

Tomasicchio: "Rispondiamo alle esigenze dei cittadini"

"Questa è la dimostrazione plastica di come i servizi on line possano migliorare la vita quotidiana dei cittadini - spiega l’assessore Angelo Tomasicchio -. Abbiamo scelto insieme all’Amtab di estendere il servizio del pagamento della sosta proprio a fronte della crescita imponente degli iscritti alla App. Grazie alla campagna di comunicazione e informazione interattiva che abbiamo avviato, ci siamo resi conto che erano tantissimi i cittadini che chiedevano di utilizzare questo servizio anche nelle zone della città dove è prevista la sosta a pagamento ma che non rientravano nel regolamento della ZSR. In questo modo proviamo a rispondere alle esigenze dei cittadini migliorando il servizio che offriamo e determiniamo un vantaggio per l’azienda, che negli ultimi mesi ha incrementato del 17% i ricavi dal pagamento della sosta attraverso sistemi telematici".