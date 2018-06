Il parchetto della scuola 'Collodi' aperto a tutti: ecco il nuovo giardino condiviso di Palese

I residenti di Palese aprono il parco della scuola materna 'Collodi', trasformando l'area verde dell'istituto in un giardino convidiso fruibile da tutto il quartiere.

L'iniziativa ha preso il via oggi, con la prima apertura pomeridiana del parchetto. Nel corso di una riunione, i componenti del Comitato di quartiere hanno stilato un calendario delle presenze per garantire l'apertura giornaliera del giardino, che sarà accessibile dalle 18 alle 20. Inoltre i residenti hanno indirizzato all'assessore alle Politiche educative, Paola Romano, la richiesta di collocare nel giardino una fontanella, incassando la disponibilità dell'assessore ad attivarsi per l'installazione.

L'idea è quella di fare del giardino un luogo fruibile da tutti i residenti anche al di fuori dell'orario scolastico, organizzando iniziative per tutte le età. I residenti provvederanno anche a prendersi cura del giardino, pulendo e vigilando su aree verdi e arredi.