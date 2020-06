Atterra a Bari il primo volo da Milano dopo la riapertura delle regioni: in Puglia per rivedere i familiari, c'è anche qualcuno per vacanza

Di ritorno in Puglia per riabbracciare i familiari, in qualche caso per lavoro, qualcuno per una breve vacanza. Sono i passeggeri arrivati a Bari alle 11, a bordo del volo Alitalia da Milano Malpensa. Di fatto il primo dopo la riapertura dei confini regionali (che consente da oggi i liberi spostamenti senza autocertificazione), anche se la compagnia aveva già riattivato i collegamenti da Milano lo scorso 1° giugno.

"È una sensazione bellissima tornare dopo più di tre mesi", commenta un passeggero intervistato dall'agenzia Dire. Mascherine sul volto e bagagli al seguito, i viaggiatori hanno raccontato di esssersi sentiti "sicuri a bordo", dove "sono state rispettate tutte le norme anti contagio".

"Arrivo dalla Lombardia e sono tranquillo. Sono qui per lavoro", ha spiegato ancora alla Dire un altro dei passeggeri, che ha ammesso di "non aver ancora scaricato l'app Immuni". "Ho continuato a lavorare per la mia azienda farmaceutica: è stato un brutto periodo - ha riferito ancora un altro viaggiatore - Tantissime morti e ci è dispiaciuto. Adesso speriamo che le cose migliorino e che riprenda la vita normale un po' per tutti. Ci fermiamo fino a lunedì per una breve vacanza", promettendo poi di "autosegnalarsi", come previsto dall'ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

