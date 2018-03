Rifiuti lungo la ferrovia in viale Traiano: Rfi ripulisce i binari

Via sacchi di spazzatura e rifiuti ingombranti dai binari. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, raccolta da BariToday due giorni fa, Rete Ferroviaria Italiana è intervenuta come promesso per ripulire la zona del sovrappasso di viale Traiano, dove da circa due mesi giacevano i rifiuti abbandonati dall'incivile di turno.

La speranza è che gli sporcaccioni non tornino a colpire ancora, mentre i residenti continuano ad attendere l'avvio dei lavori per la riqualificazione del ponte pedonale che collega Japigia e Madonnella.

Gallery