'Petali' a rischio caduta al San Nicola, al via la rimozione dei teloni di protezione in Tribuna ovest

Via i teloni di copertura nella Tribuna ovest dello stadio San Nicola. È la decisione presa dai tecnici di una ditta incaricata dal Comune di Bari dopo il sopralluogo degli ultimi giorni. Una scelta, concordata con la società Ssc Bari, nata per evitare che i 'petali' possano essere danneggiati da eventi atmosferici, mettendo in pericolo l'incolumità di spettatori e addetti ai lavori.

Già il 17 novembre scorso, infatti, il forte vento aveva fatto cadere uno dei teli di copertura della Curva Nord. Da qui la decisione di intervenire anche sulle altre coperture pericolose: le operazioni di rimozione sono partite in giornata e proseguiranno durante la settimana.