Rinasce a nuova vita il giardino vandalizzato di San Francesco a Japigia: ripristinati muretti e panchine

Le panchine divelte e lasciate sul pavimento, il muro lacerato dallo scoppio di un petardo. Sono ormai solo vecchi ricordi per il giardino del plesso 'San Francesco' di via Peucetia, a Japigia, finito nel mirino dei vandali per ben due volte, l'ultima meno di un mese fa. I lavori di ripristino degli arredi distrutti sono terminati in queste ore, come annunciato dal vicepresidente del primo Municipio Lorenzo Leonetti attraverso la sua pagina Facebook.

Il buco nel muro causato dallo scoppio di un petardo è stato così coperto e le panchine sono state riposizionate ai lati della pavimentazione. L'unico segno tangibile rimasto del passaggio degli incivili sono i graffiti sui muri e sulla pavimentazione, che si spera saranno eliminate nelle prossime settimane. "Voi romperete e noi sistemeremo perché il vandalismo, gesto ignobile e da vigliacchi, a noi non fa paura" ricorda Leonetti, spiegando anche che i cittadini per bene del quartiere sono tanti e coesi. E proprio da loro partì la segnalazione del secondo atto vandalico avvenuto a 10 giorni dal primo.

Intanto proseguono le indagini per identificare i responsabili. A tal scopo stanno venendo visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che faranno luce anche sulla modalità di azione dei vandali. "Quando 'rompete' vi conviene guardarvi le spalle. Non è una minaccia... ma un consiglio" ironizza Leonetti attraverso un post su Facebook.

