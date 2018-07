Condotta fognaria rotta in via Napoli, guasto riparato: strada pronta a riaprire

Riaprirà domani mattina, martedì 10 luglio, il tratto di via Napoli compreso tra via Caracciolo e via di Maratona interessato questa mattina dalla rottura di una condotta fognaria.

"La premente fognaria, collegata al depuratore di Bari Ovest - spiegano da Aqp - è stata riparata dai tecnici dell’Acquedotto Pugliese, accorsi prontamente sul luogo, dopo le prime segnalazioni ieri sera. L’intervento di riparazione, al solito complesso per la difficoltà di individuare il punto esatto della rottura, nascosto alla vista dalla fuoriuscita di liquami".

Intanto, in attesa della riapertura al traffico della strada, Amtab ha predisposto una serie di deviazioni per le linee di autobus il cui percorso è interessato dalla chiusura.